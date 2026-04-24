Secondo le stime, entro la fine dell’anno l’Italia potrebbe superare la Grecia e diventare il Paese con il livello di indebitamento più alto dell’Eurozona. La Grecia ha detenuto questo primato negli ultimi vent’anni, ma i dati indicano che l’Italia si avvicina a questa soglia, con un incremento del debito pubblicato di recente. L’analisi delle cifre mostra un trend in crescita per il debito italiano nel contesto europeo.

Entro la fine di quest’anno l’Italia potrebbe diventare il Paese più indebitato dell’Eurozona, superando la Grecia, che ha mantenuto questo triste primato negli ultimi due decenni. Il calcolo deriva dalle previsioni emerse dal Documento di finanza pubblica approvato dal Governo Meloni e da due anonimi alti funzionari ellenici citati dall’agenzia di stampa britannica Reuters. Il rapporto tra debito pubblico e Pil di Atene dovrebbe diminuire intorno al 137% rispetto al 145,9% previsto per il 2025, una stima che secondo le fonti citate sarà inclusa nel piano fiscale pluriennale ellenico da presentare alla Commissione europea alla fine di questo mese.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quest’anno l’Italia potrebbe superare la Grecia e diventare il Paese più indebitato dell’Eurozona

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