Europei taekwondo 2026 assegnati i titoli della prima giornata Italia sul podio con Dennis Baretta

Durante la prima giornata dei Campionati Europei di taekwondo 2026, che si tengono in Germania sul tatami del BMW Park di Monaco di Baviera, l’Italia ha conquistato la sua prima medaglia. La competizione ha visto assegnare i titoli della giornata e il rappresentante italiano, Dennis Baretta, è salito sul podio. La manifestazione prosegue con altre categorie in programma nei prossimi giorni.

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Arriva la prima medaglia per la Nazionale italiana da oggi impegnata ai Campionati Europei 2026 di taekwondo, rassegna quest’anno in scena in Germania, precisamente sul tatami del BMW Park di Monaco di Baviera. Nella categoria -68 kg infatti il nostro Dennis Baretta ha conquistato il bronzo dopo essere stato eliminato in semifinale. L’azzurro, già certo del podio grazie alla brillante vittoria contro l’ungherese Levente mark Josza, ha infatti dovuto cedere il passo in semifinale al turco Berkay Erer, il quale si è imposto con un netto 2-0 per poi conquistare una pregevole medaglia d’oro sconfiggendo in finale l’ucraino Bystrov per 2-0. A condividere il gradino più basso con il nostro portacolori è stato invece il combattente d’oltremanica Matthew Howell.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei taekwondo 2026, assegnati i titoli della prima giornata. Italia sul podio con Dennis Baretta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Taekwondo, Dennis Baretta vola in semifinale agli Europei! Già certa la prima medaglia azzurraBuone notizie per l’Italia al termine della sessione pomeridiana della giornata inaugurale dei Campionati Europei di taekwondo 2026, in corso di... Leggi anche: Europei Taekwondo Monaco 2026, Dennis Baretta è bronzo nei -68 kg