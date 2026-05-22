Europei di Karate 2026 l’Italia Maschile del Kumite è in finale | è il sogno del tris storico

Durante gli Europei di Karate in corso a Francoforte, la squadra maschile italiana nel Kumite ha raggiunto la finale. Questa qualificazione rappresenta un risultato importante per il team, che mira a conseguire il terzo titolo consecutivo in questa competizione. La manifestazione si sta svolgendo nel rispetto del calendario stabilito e vede coinvolte diverse nazioni europee in vari incontri. La finale si terrà nelle prossime ore, con i nostri atleti pronti a confrontarsi con gli avversari qualificatisi in precedenza.

Francoforte, 22 maggio 2026 – L’Italia conquista un’altra straordinaria finale agli Europei di Karate, in svolgimento a Francoforte. La squadra di kumite maschile e femminile ha staccato il pass per il match del titolo. Lo ha fatto grazie alle prove ottime di Luca Maresca, Michele Ciani, Daniele De Vivo, Matteo Fiore, Michele Martina, Lorenzo Pietromarchi, Matteo Avanzini e Christian Sabatino che hanno battuto in semifinale il Montenegro 3-2. Il Team Maschile punta ora al tris continentale, dopo le vittorie avute nel 2024 e nel 2025, per scrivere ancora la storia. Torneranno sul tatami nella giornata di domenica 24 maggio e contro la Turchia. Il programma delle finali – Fonte FIJLKAMfijlkam. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Karate Campionato Italiano Assoluto 2026 Tatami1 Day3

Sullo stesso argomento

Karate: Italia con una nuova finale per l’oro agli Europei. Squadra maschile di kumite incontenibileUna giornata dopo l’altra, una buona notizia dopo l’altra proseguono gli Europei 2026 di karate a Francoforte per l’Italia che sta davvero incantando...

Colleferro. In corso di svolgimento al PalaRomboli il l Campionato Nazionale Acsi di Karate, nelle specialità del kata e kumiteCronache Cittadine COLLEFERRO – Nella mattinata di oggi è stata aperta ufficialmente al PalaRomboli di Colleferro la “due giorni” dedicata al...

Da Ostia a Francoforte: al via gli europei di karate 2026 romatoday.it/sport/altro/eu… CI FAREMO VALERE x.com

Karate: Italia con una nuova finale per l’oro agli Europei. Squadra maschile di kumite incontenibileUna giornata dopo l'altra, una buona notizia dopo l'altra proseguono gli Europei 2026 di karate a Francoforte per l'Italia che sta davvero incantando ... oasport.it

Conversazione per i fan più anziani: 2016 vs 2026 - molti dicono che il 2016 era al picco dell'hype, eppure i BABYMETAL sono più grandi che mai e CONTINUANO a crescere. CONFRONTO/CONTRASTO? PENSIERI? reddit

Karate, Italia protagonista agli Europei! Altre 3 finali per l’oro a FrancoforteDopo l'ottimo esordio di ieri (nel quale gli azzurri hanno conquistato l'accesso a 4 finali per la medaglia del metallo più pregiato) la seconda giornata ... oasport.it