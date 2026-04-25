Colleferro In corso di svolgimento al PalaRomboli il l Campionato Nazionale Acsi di Karate nelle specialità del kata e kumite

Oggi al PalaRomboli di Colleferro si è aperto il Campionato Nazionale Acsi di Karate, che si svolge nelle specialità del kata e del kumite. La competizione, che si terrà per due giorni, ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni. La mattinata è stata dedicata alle fasi iniziali delle gare, con gli atleti che si sono confrontati nelle varie categorie.