Colleferro In corso di svolgimento al PalaRomboli il l Campionato Nazionale Acsi di Karate nelle specialità del kata e kumite
Oggi al PalaRomboli di Colleferro si è aperto il Campionato Nazionale Acsi di Karate, che si svolge nelle specialità del kata e del kumite. La competizione, che si terrà per due giorni, ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni. La mattinata è stata dedicata alle fasi iniziali delle gare, con gli atleti che si sono confrontati nelle varie categorie.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nella mattinata di oggi è stata aperta ufficialmente al PalaRomboli di Colleferro la “due giorni” dedicata al Campionato L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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