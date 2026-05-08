Etinosa Oliha combatterà per il Mondiale dei pesi medi! Arriva la grande chance un irlandese all’orizzonte

Etinosa Oliha si appresta a sfidare per il titolo mondiale IBF dei pesi medi. La sfida si avvicina e l’avversario principale sarà un pugile irlandese. La combattiva nigeriana avrà quindi l’opportunità di conquistare la cintura iridata in un match molto atteso. La partita si giocherà in un contesto internazionale, con l’obiettivo di portare a casa il riconoscimento mondiale.

Etinosa Oliha avrà la possibilità di combattere per il Mondiale IBF dei pesi medi: un italiano salirà sul ring per andare a caccia di una delle quattro cinture iridate di riferimento (le altre sono messe in palio dalle sigle WBA, WBO, WBC) in una delle categorie di peggior prestigio e più iconiche del pugilato. L’imbattuto piemontese (ventidue vittorie in altrettanti incontri disputati, di cui dieci prima del limite) affronterà l’irlandese Aaron McKenna (anch’egli forte di un ruolino immacolato, 20-0). La cintura è vacante dopo che il kazako Janibek Alimkanuky è risultato positivo a un controllo antidoping e così la IBF ha ufficializzato che...🔗 Leggi su Oasport.it

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