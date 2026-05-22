Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi venerdì 22 maggio 2026 | tutti i numeri vincenti e le quote

Oggi, venerdì 22 maggio 2026, sono state effettuate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, con le relative quote di vincita pubblicate subito dopo le estrazioni. Le vincite sono state registrate nelle varie categorie di premio, e i risultati sono disponibili online e presso i punti vendita autorizzati. Nessuna informazione aggiuntiva sulle estrazioni di oggi è stata comunicata al momento.

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