Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi venerdì 22 maggio 2026 | tutti i numeri vincenti e le quote
Oggi, venerdì 22 maggio 2026, sono state effettuate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, con le relative quote di vincita pubblicate subito dopo le estrazioni. Le vincite sono state registrate nelle varie categorie di premio, e i risultati sono disponibili online e presso i punti vendita autorizzati. Nessuna informazione aggiuntiva sulle estrazioni di oggi è stata comunicata al momento.
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, venerdì 22 maggio 2026, in diretta su Today.it. È il penultimo appuntamento con la fortuna di questa settimana. Come di consueto, a partire dalle ore 20, seguiremo in tempo reale il concorso di stasera, scoprendo la sestina. 🔗 Leggi su Today.it
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