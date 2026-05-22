Estrazioni del Lotto di venerdì 22 maggio 2026 | la ruota di Napoli

Da napolitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 maggio 2026 si sono svolte le estrazioni del Lotto sulla ruota di Napoli. Sono stati estratti numeri che fanno parte delle combinazioni di questa sessione, senza altre variazioni o dettagli aggiuntivi. La notizia riguarda esclusivamente i numeri estratti e il contesto della giornata di gioco sulla ruota partenopea. Non ci sono informazioni su eventuali vincite, premi o altri eventi collegati a questa estrazione.

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Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di venerdì 22 maggio 2026:25 - 16 - 57 - 50 - 43I numeri estratti su tutte le ruote. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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