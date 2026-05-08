Estrazioni del Lotto di venerdì 8 maggio 2026 | la ruota di Napoli

Venerdì 8 maggio 2026 sono state pubblicate le estrazioni del Lotto con i numeri usciti su varie ruote. Tra le città coinvolte ci sono Napoli, Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Roma, Torino e Venezia, oltre alla combinazione nazionale. I numeri estratti spaziano tra diverse decine e unità, con alcune ripetizioni e variazioni tra le diverse città. La ruota di Napoli ha registrato alcuni numeri specifici, tra cui 26, 82, 07, 73 e 53.

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Ecco le estrazioni del Lotto di oggi: BARI 41 09 64 06 61 CAGLIARI 08 07 32 84 21 FIRENZE 71 80 69 60 56 GENOVA 83 49 67 54 47 MILANO 17 33 51 53 04 NAPOLI 26 82 07 73 53 PALERMO 56 17 41 21 77 ROMA 38 30 39 15 06 TORINO 45 39 89 80 64 VENEZIA 40 71 78 17 90 NAZIONALE 01 29 66 26 51 Numeri.🔗 Leggi su Napolitoday.it Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 5 Febbraio 2026 Notizie correlate Estrazioni del Lotto di venerdì 6 marzo 2026: la ruota di NapoliEcco le estrazioni del Lotto di oggi:BARI 43 76 29 71 21 CAGLIARI 01 75 39 73 11 FIRENZE 72 49 17 62 54 GENOVA 36 51 34 56 63 MILANO 59 87 52 13 16... Estrazioni del Lotto di venerdì 3 aprile 2026: la ruota di NapoliEcco le estrazioni del Lotto di oggi: BARI 70 81 90 42 35 CAGLIARI 09 74 68 25 48 FIRENZE 49 25 76 87 82 GENOVA 73 24 80 85 47 MILANO 04 45 73 48 42... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 7 maggio: nessun 6 o 5+; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 5 maggio 2026: numeri vincenti, quote e montepremi; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi giovedì 30 aprile 2026; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 5 maggio 2026: i numeri vincenti. Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 8 maggio 2026: tutti i numeri vincentiLe estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 8 maggio 2026, sono in corso con i numeri vincenti dei concorsi serali. Come di consueto, a partire dalle ore 20 vengono comunicati i ... giornalelavoce.it Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 8 maggioI numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settim ... tg24.sky.it Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 7 maggio 2026 - facebook.com facebook