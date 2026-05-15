Estrazioni del Lotto di venerdì 15 maggio 2026 | la ruota di Napoli
Venerdì 15 maggio 2026 si è tenuta l'estrazione del Lotto sulla ruota di Napoli. Sono stati annunciati i numeri vincenti estratti in quella sessione. La pubblicazione dei risultati è avvenuta subito dopo l'estrazione, rendendo noti i numeri estratti sulla ruota partenopea. Le estrazioni del Lotto avvengono quotidianamente su diverse ruote, tra cui quella di Napoli. I numeri estratti sono stati diffusi attraverso vari canali ufficiali e pubblici.
Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di venerdì 15 maggio 2026:3 - 11 - 6 - 73 - 58I numeri estratti su tutte le ruote. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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