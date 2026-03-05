subito una ciclabile a basso costo

Il Comune ha annunciato l’assenza di fondi immediati per realizzare la ciclabile da 260mila euro che collegherà via Zavatti al lungomare sud passando per via Aldo Moro. Attualmente, non sono disponibili risorse finanziarie per avviare il progetto, che prevede un percorso dedicato alle biciclette lungo questa tratta. La realizzazione di una ciclabile a basso costo resta quindi una priorità senza tempistiche certe.

Non ci sono soldi immediati per finanziare da parte del Comune il progetto del percorso ciclabile, dal costo di 260mila euro, che dovrebbe collegare via Zavatti al lungomare sud passando per via Aldo Moro. E allora la sezione di Macerata-Fermo della Federazione italiana ambiente e biciclette propone al Comune un’alternativa fattibile tagliando i parcheggi da un lato, quello nord, di via Monfalcone e via Zavatti per realizzare una corsia ciclabile. "Il collegamento tra il lungomare e le scuole a sud di Civitanova è un intervento sacrosanto e indispensabile – premette la Fiab –, anche perché collegherebbe contestualmente a impianti sportivi molto frequentati dai ragazzi, come le palestre e lo skatepark". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

