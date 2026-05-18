Durante l'estate, circa 3.400 fattorie aprono i loro spazi ai campus dedicati ai bambini, offrendo attività che si svolgono tra i campi e il verde. Questi programmi rappresentano una novità rispetto ai centri estivi tradizionali, con attività diverse e ambientazioni rurali. Nel frattempo, 1,6 milioni di genitori scelgono di non portare i figli a mare o in piscina, preferendo soluzioni alternative per il tempo libero dei bambini durante la stagione estiva.

? Punti chiave Come cambiano le attività dei bambini rispetto ai centri estivi tradizionali?. Perché 1,6 milioni di genitori stanno abbandonando mare e piscina?. Come gestiranno le aziende agricole l'equilibrio tra produzione e accoglienza?. Quali sono i rischi di trasformare la natura in un prodotto commerciale?.? In Breve Circa 1,6 milioni di genitori italiani scelgono strutture dedicate alla natura e alimentazione.. Coldiretti e Campagna Amica organizzano open day per presentare la gestione dei centri.. Le attività includono laboratori manuali, sport e percorsi sulla stagionalità dei prodotti.. Il modello agricolo si diversifica offrendo servizi territoriali oltre alla produzione alimentare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Estate tra i campi: 3.400 fattorie aprono i campus nel verde

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