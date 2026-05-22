Essere incriminati di mafiosità è un onore i pizzini di Messina Denaro e il ruolo delle sorelle nella rete del boss

Durante la lunga latitanza, sono stati resi pubblici alcuni pizzini attribuiti a Matteo Messina Denaro, in cui si legge che “essere incriminati di mafiosità, a questo punto, lo ritengo un onore”. Questi messaggi sono stati inviati alle sorelle del boss di Castelvetrano e rappresentano uno degli aspetti più discussi dell’indagine. Le intercettazioni e i documenti giudiziari hanno rivelato il ruolo delle sorelle nelle attività dell’organizzazione mafiosa, evidenziando come la rete familiare fosse coinvolta nel mantenimento del potere.

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