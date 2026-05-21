Latitanza di Matteo Messina Denaro chiesto l’arresto delle sorelle del boss | perquisito anche lo studio dell’ex legale

La procura antimafia di Palermo ha emesso un ordine di cattura nei confronti di due sorelle del boss mafioso deceduto due anni fa. Contestualmente, sono state eseguite perquisizioni nello studio di un ex avvocato legato alle attività di famiglia. La richiesta di arresto riguarda la loro presunta partecipazione ad attività illecite legate alla figura del defunto. Le indagini sono in corso e al momento non ci sono ulteriori dettagli ufficiali sulla posizione delle donne.

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