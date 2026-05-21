Latitanza di Matteo Messina Denaro chiesto l’arresto delle sorelle del boss | perquisito anche lo studio dell’ex legale
La procura antimafia di Palermo ha emesso un ordine di cattura nei confronti di due sorelle del boss mafioso deceduto due anni fa. Contestualmente, sono state eseguite perquisizioni nello studio di un ex avvocato legato alle attività di famiglia. La richiesta di arresto riguarda la loro presunta partecipazione ad attività illecite legate alla figura del defunto. Le indagini sono in corso e al momento non ci sono ulteriori dettagli ufficiali sulla posizione delle donne.
La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha chiesto l’arresto di Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del boss di Castelvetrano Matteo Messina Denaro morto due anni fa. Le donne sono indagate per procurata inosservanza della pena con l’accusa di avere aiutato il fratello durante il lungo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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