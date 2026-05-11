Portava i pizzini a Matteo Messina Denaro pena ridotta per la figlioccia del boss Martina Gentile

Martina Gentile ha ricevuto una pena ridotta, dopo il rito abbreviato, di 3 anni di reclusione senza l'interdizione dai pubblici uffici. La giovane, che negli scritti di Matteo Messina Denaro era Tan o Tany, era accusata di essere una delle fiancheggiatrici del boss. Gentile è figlia dell'amante del boss di Cosa Nostra, Laura Bonafede.🔗 Leggi su Fanpage.it

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