Portava i pizzini a Matteo Messina Denaro pena ridotta per la figlioccia del boss Martina Gentile

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martina Gentile ha ricevuto una pena ridotta, dopo il rito abbreviato, di 3 anni di reclusione senza l'interdizione dai pubblici uffici. La giovane, che negli scritti di Matteo Messina Denaro era Tan o Tany, era accusata di essere una delle fiancheggiatrici del boss. Gentile è figlia dell'amante del boss di Cosa Nostra, Laura Bonafede.🔗 Leggi su Fanpage.it

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