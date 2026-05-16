Torino Ovidio torna in scena | il mito tra danza teatro e musica

A Torino torna in scena Ovidio, il poeta antico protagonista di uno spettacolo che combina danza, teatro e musica. La produzione esplora come le parole della poesia classica vengano interpretate attraverso il movimento e il coreografo si ispira al suo testo per creare un racconto performativo. Nel frattempo, alcuni studiosi italiani hanno ricevuto il Premio Spoleto, riconoscimento assegnato per ricerche e studi nel campo della letteratura e delle arti performative.

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? Punti chiave Come si trasforma la poesia antica in movimento e danza?. Chi sono gli studiosi che hanno vinto il Premio Spoleto?. Perché il mito di Ovidio influenza ancora la musica sinfonica?. Cosa rivela il legame tra i testi classici e la regia moderna?.? In Breve Presentazione lunedì 18 maggio ore 14.30 presso Padiglione 2 del Salone del Libro.. Curatori Maria Cristina Esposito e Silvio Paolini Merlo per la casa editrice Aracne.. Volume premiato Spoleto Art Festival Letteratura 2024 per l'approccio interdisciplinare.. Contributi scientifici di esperti come Paola Besutti, Anouscka Brodacz e Aaron Carpenè.. Lunedì 18 maggio alle ore 14.30, il Padiglione 2 del Salone Internazionale del Libro di Torino ospiterà la presentazione del volume dedicato al rapporto tra Ovidio e le arti della scena. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, Ovidio torna in scena: il mito tra danza, teatro e musica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Un parco di Musica": torna a Pratolino la rassegna tra musica teatro, danza, performance e lettureLa nuova edizione di “Un Parco di Musica ed altre storie”, promossa dalla Città Metropolitana di Firenze e dal Comune di Vaglia con il coordinamento... Dieci giorni di spettacolo diffuso tra teatro, danza e musica: torna Inteatro FestPOLVERIGI - Dal 4 al 14 giugno Polverigi si trasforma in un’officina di creazione e visione con il Polverigi Inteatro Fest, a cura di Associazione...