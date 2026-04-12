Appuntamento il 19 aprile alle ore 17, al Teatro Gentile di Fabriano per uno spettacolo che va ben oltre la semplice rappresentazione: " Uomini ", messo in scena dall’associazione Noi come Prima. Sotto la regia di Andrea Caimmi, le socie dell’associazione — impegnata dal 2009 nel sostegno psicologico alle donne colpite da carcinoma mammario — porteranno sul palco il risultato del progetto di teatro-terapia Le Amazzoni. Ambientato in una suggestiva balera, lo spettacolo intreccia prosa, danza e canto. Attraverso il pretesto dell’attesa di un partner maschile, le protagoniste esplorano con ironia e commozione il rapporto con l’altro sesso, le prime cotte e i momenti di solitudine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Uomini" in scena al teatro Gentile. Uno spettacolo tra danza e canto

'Musical Voci di Scena', spettacolo di canto e ballo, tra musica, danza e solidarietàL'associazione Yume presenta una serata indimenticabile tra musica, danza e solidarietà.

FULLEP01-80/Sign-in at the Start With the Ancient Holy Body# # # # # #