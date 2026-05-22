Esprimere condanne non basta | l’Italia interrompa i rapporti commerciali con Israele

Un articolo riporta che un rappresentante ha dichiarato che condannare non è sufficiente e invita l’Italia a interrompere i rapporti commerciali con Israele. La stessa fonte ha commentato che le forze israeliane si comportano in modo coerente con le azioni che lo Stato israeliano ha portato avanti nel tempo. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche in un contesto di crescente tensione e discussione sulle politiche e le operazioni militari in corso nella regione.

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