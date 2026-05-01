Al Colosseo il grande corteo per la Flotilla | L’Italia sospenda i rapporti militari con Israele

Al Colosseo si è svolto un corteo promosso dai sostenitori della Flotilla, con lo slogan “L’Italia sospenda i rapporti militari con Israele”. Durante la manifestazione, alcuni partecipanti hanno pronunciato un intervento in cui hanno affermato che i membri della Flotilla sono stati rapiti dall’esercito israeliano. La manifestazione ha attirato diverse persone e si è svolta in un clima di protesta pubblica.

“I fratelli e le sorelle della Flottilla sono stati per l’ennesima volta rapiti dall’esercito terrorista di Israele. La misura è colma per chi uccide e bombarda in tutto il Medioriente”. Sotto il Colosseo, a Roma, è partita la manifestazione dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte di Israele a largo di Creta. L’annuncio dell’imminente rilascio dei 175 attivisti fermati giunge quando il corteo sta per partire. “Una buona notizia” afferma Tatiana Montella del legal team della Global Sumud Flottilla Italia, che rispetto alla “condanna” comunicata in una nota dal governo italiano, rispetto all’abbordaggio delle navi dirette a...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Al Colosseo il grande corteo per la Flotilla: “L’Italia sospenda i rapporti militari con Israele” Notizie correlate Leggi anche: Corteo al Colosseo Pro Flotilla dopo il blitz di Israele Flotilla, il presidio al Colosseo si trasforma in un corteo (VIDEO)AGI - Il gran numero di partecipanti al presidio per la Flotilla al Colosseo si è trasformato in un corteo che ha percorso i Fori Imperiali verso... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il bagarinaggio online sui biglietti per il Colosseo è ancora lì; Nascono i circoli di lettura al Colosseo, libri e incontri al Tempio di Venere; Rinviato lo spettacolo di Frassica al Colosseo; Torino. Giovanni Allevi incanta il Teatro Colosseo. Il bagarinaggio online sui biglietti per il Colosseo è ancora lìNonostante le multe dell'Antitrust e le nuove regole, gran parte degli ingressi continua a passare per le rivendite a prezzo maggiorato ... ilpost.it Quilici, restituirò il Colosseo ai romaniConnettere il Parco del Colosseo ad altri percorsi archeologici della città, aprire nuovi spazi di visita al Palatino, diversificare la fruizione dell'anfiteatro Flavio per farlo tornare ad essere un ... ansa.it Migliaia sotto al Colosseo dopo l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla: "Rompiamo ogni rapporto con Israele" - facebook.com facebook