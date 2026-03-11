Trump minaccia nuovamente di interrompere i rapporti commerciali con la Spagna

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di voler interrompere i rapporti commerciali con la Spagna, in risposta a divergenze legate alla guerra in Iran. La dichiarazione è arrivata oggi, mentre le tensioni tra Washington e Madrid continuano a salire. La questione ha coinvolto le relazioni economiche tra i due paesi e ha attirato l’attenzione dei media internazionali.

Tensioni tra Washington e Madrid sulla guerra in Iran. WASHINGTON, 11 marzo 2026. Nuove frizioni diplomatiche emergono tra Stati Uniti e Spagna. Donald Trump ha infatti criticato duramente la posizione del governo spagnolo riguardo alla guerra in Iran, arrivando a ventilare la possibilità di interrompere i rapporti commerciali tra i due Paesi. Durante un incontro con i giornalisti alla Casa Bianca, il presidente statunitense ha dichiarato che Washington potrebbe prendere in considerazione misure economiche contro Madrid a causa dell'atteggiamento assunto dal governo spagnolo nel conflitto mediorientale.