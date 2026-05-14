Volley Bergamo 1991 arriva la schiacciatrice rumena Ungureanu da Vallefoglia
Il Volley Bergamo 1991 comunica l’ingaggio di Adelina Budai-Ungureanu, schiacciatrice rumena proveniente da Vallefoglia, con cui ha partecipato alla Serie A e alla Challenge Cup. Si tratta del secondo acquisto del club nel mercato di riparazione, dopo l’arrivo della giocatrice belga. La nuova atleta si unisce alla rosa rossoblù e ha già avuto esperienze in campionati di alto livello. La società ha annunciato ufficialmente la firma del contratto, senza ulteriori dettagli sui termini economici.
Bergamo. Il Volley Bergamo 1991 annuncia il secondo colpo del mercato dopo la belga Van Avermaet e accoglie in rossoblù la schiacciatrice rumena Adelina Bud?i-Ungureanu, protagonista delle ultime stagioni di Serie A e reduce dalla conquista della qualificazione in Challenge Cup con Vallefoglia. Classe 2000, 187 centimetri di potenza, energia ed esperienza internazionale: Ungureanu arriva a Bergamo dopo un percorso di crescita costante nel campionato italiano, dove ha saputo imporsi grazie alle sue qualità offensive, alla continuità in ricezione e a una personalità capace di emergere nei momenti decisivi. Nell’ultima stagione con Vallefoglia ha collezionato, tra campionato e coppe europee, oltre 250 punti complessivi, con 22 ace e più di 30 muri vincenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Sullo stesso argomento
Volley Bergamo 1991, il programma dei playoff Challenge: sfide a Cuneo, Vallefoglia e San GiovanniArchiviata la serie dei Quarti di Finale dei Playoff Scudetto, per Bergamo si apre ora un nuovo capitolo della stagione: quello dei Playoff...
Leggi anche: Volley Bergamo 1991 tutto cuore e grinta: questa volta il tie break sorride, Vallefoglia ko
Temi più discussi: Volley Bergamo 1991, cambia anche il libero: ufficiale l’addio di Martina Armini; Volley, a Bergamo arriva la schiacciatrice romena Adelina Budai-Ungureanu; Pallavolo Mercato – Adelina Ungureanu annunciata da Bergamo: Arrivo con entusiasmo e con tanta voglia di dare tutto per questa maglia; Il primo colpo dell’estate del Volley Bergamo 1991: Van Avermaet rinforzo al centro.
Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa di Volley Bergamo Un altro talento internazionale per la nuova Bergamo Il Volley Bergamo 1991 accoglie in rossoblù la schiacciatrice rumena Adelina Bud?i-Ungureanu, protagonista delle ultime stag - Facebook facebook
oggisportnotizie.it/2026/05/martin… #news #BergamoVolley1991 #seriea1tigotà #martinaarmini x.com
Volley Bergamo 1991, arriva la schiacciatrice rumena Ungureanu da VallefogliaDopo van Avermaet, altro colpo del Volley Bergamo 1991 che pesca ancora da una squadra di alta classifica per rinforzarsi ... bergamonews.it
Pallavolo Mercato – Adelina Ungureanu annunciata da Bergamo: Arrivo con entusiasmo e con tanta voglia di dare tutto per questa magliaIl Volley Bergamo 1991 ha annunciato l'arrivo in rossoblù della schiacciatrice rumena Adelina Bud?i-Ungureanu, protagonista delle ultime stagioni di Serie A e reduce dalla conquista della Challenge Cu ... ivolleymagazine.it