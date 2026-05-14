Volley Bergamo 1991 arriva la schiacciatrice rumena Ungureanu da Vallefoglia

Il Volley Bergamo 1991 comunica l’ingaggio di Adelina Budai-Ungureanu, schiacciatrice rumena proveniente da Vallefoglia, con cui ha partecipato alla Serie A e alla Challenge Cup. Si tratta del secondo acquisto del club nel mercato di riparazione, dopo l’arrivo della giocatrice belga. La nuova atleta si unisce alla rosa rossoblù e ha già avuto esperienze in campionati di alto livello. La società ha annunciato ufficialmente la firma del contratto, senza ulteriori dettagli sui termini economici.

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