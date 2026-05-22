Sabato 23 maggio 2026 alle 21:00 si gioca l’ultima partita dell’anno tra Espanyol e Real Sociedad. L’Espanyol, che ha avuto un girone d’andata positivo, ha poi subito un calo e si trova in zona retrocessione. Le formazioni ufficiali e le quote sono state rese note, e si prevede una partita con molte occasioni da goal, con un possibile risultato over al Cornellà.

Ultima partita dell’anno per l’Espanyol, che ha vissuto un anno a due facce: dopo un girone d’andata fantastico, i catalani sono franati fino a essere a serio rischio retrocessione. Nelle ultime due gare, però, sono arrivate due vittorie contro Athletic e Osasuna: i Pericos sono saliti a 45 punti e ora hanno qualche piccolissima possibilità. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Espanyol-Real Sociedad (sabato 23 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gara da OVER al Cornellà?

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