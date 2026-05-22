Espanyol-Real Sociedad sabato 23 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I catalani ospitano i Txuri-urdin

Sabato 23 maggio 2026 alle ore 21:00 si terrà la partita tra Espanyol e Real Sociedad, ultima gara della stagione per i catalani. L’Espanyol ha avuto un andamento altalenante, con un girone d’andata positivo seguito da una fase finale in cui ha perso terreno in classifica, rischiando la retrocessione. La squadra catalana ospita i Txuri-urdin, formazione che si presenta con obiettivi di migliorare la posizione in classifica. Sono disponibili quote e pronostici legati all’incontro.

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