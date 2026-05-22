Sabato 23 maggio 2026 alle 21:00 si gioca l’ultima partita della stagione tra Espanyol e Real Sociedad al Cornellà. L’Espanyol, che ha avuto un girone d’andata positivo, ha subito un calo nel ritorno, arrivando in zona retrocessione. La squadra ospite, invece, ha concluso l’anno con risultati alterni. La sfida è prevista con molte occasioni di gol, e si parla di un pronostico orientato verso un risultato con molti segnature.

Ultima partita dell’anno per l’Espanyol, che ha vissuto un anno a due facce: dopo un girone d’andata fantastico, i catalani sono franati fino a essere a serio rischio retrocessione. Nelle ultime due gare, però, sono arrivate due vittorie contro Athletic e Osasuna: i Pericos sono saliti a 45 punti e ora hanno qualche piccolissima possibilità. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Espanyol-Real Sociedad (sabato 23 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gara da OVER al Cornellà?

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