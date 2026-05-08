Sabato 9 maggio 2026 alle 21:00 si affrontano nella partita di calcio tra Real Sociedad e Real Betis. Il Betis, dopo aver subito un’eliminazione europea, ha ottenuto una vittoria contro l’Oviedo, consolidando il quinto posto in classifica. La squadra di Pellegrini si prepara a disputare anche la prossima stagione europea, mentre la formazione avversaria si avvicina alla sfida con obiettivi di classifica e risultati recenti.

Il Real Betis ha dimostrato di aver assorbito la bruttissima botta dell’eliminazione europea: la bella vittoria con l’Oviedo ha cementato il quinto posto dei ragazzi di Pellegrini, che sono avviati per giocare in Europa anche la prossima stagione. Sabato notte i Verdiblancos faranno visita alla Real Sociedad che, avendo vinto la Copa del Rey, è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Sociedad-Real Betis (sabato 09 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Buone possibilità per i Verdiblancos?

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