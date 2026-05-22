Esodo svizzero per la Pentecoste | traffico da bollino rosso sulla A9 tra Como e Chiasso chiusure e piano anti-code
Durante la festività di Pentecoste, prevista lunedì 25 maggio in Svizzera, si registrano congestioni e rallentamenti sulla A9 tra Como e Chiasso, con lunghe code che coinvolgono il traffico proveniente dall’Italia verso il confine svizzero. Per far fronte all’aumento dei veicoli in transito, è stato attivato un piano straordinario di gestione del traffico, che interessa la tratta tra Lainate, Como e Chiasso. Le autorità hanno predisposto chiusure e misure per cercare di alleviare la situazione.
Code, rallentamenti e traffico intenso verso il confine svizzero: in occasione della Pentecoste, festività celebrata in Svizzera lunedì 25 maggio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso scatterà un piano straordinario per gestire il previsto aumento dei veicoli diretti oltrefrontiera. Per tutta la. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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