Arriva l’esodo svizzero | traffico da bollino rosso sulla A9 tra Como e Chiasso chiusure e piano anti-code
Traffico intenso sulla A9 tra Como e Chiasso a causa dell’esodo svizzero verso il Lago di Como e l’Italia. Le autorità hanno predisposto un piano speciale per gestire le auto in transito e prevenire il collasso dell’autostrada, che si traduce in chiusure temporanee e restrizioni. La situazione sulla strada è arrivata a livelli da bollino rosso, con code e rallentamenti visibili lungo il tratto interessato.
L’ondata di traffico dalla Svizzera verso il Lago di Como e l’Italia è già attesa da giorni, ma ora arriva anche il piano speciale per evitare il collasso dell’autostrada A9. In occasione della festività dell’Ascensione, celebrata giovedì 14 maggio in Svizzera e Austria, scatteranno infatti.🔗 Leggi su Quicomo.it
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