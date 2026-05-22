Esino precipita in un dirupo | Marino Parini ritrovato morto dopo un pomeriggio di ricerche

Nella giornata del 22 maggio 2026, nella zona di Esino Lario, le ricerche sono terminate con il ritrovamento del corpo di un uomo, che era scomparso nel primo pomeriggio. Il suo zaino si trovava aperto sul ciglio di una strada vicino a un dirupo, ma il suo corpo non era visibile. Le autorità hanno confermato che si tratta di una caduta accidentale, senza altri dettagli riguardo alle circostanze. Le operazioni di recupero sono state concluse poco dopo il ritrovamento.

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Esino Lario (Lecco), 22 maggio 2026 – Il suo zaino erano aperto, sul ciglio della strada, ma di lui nessuna traccia. I soccorritori lo hanno trovato ore dopo, morto in fondo al dirupo, dopo un pomeriggio di ricerche senza sosta. A perdere la vita nei boschi dei monti della Valvarrone, sul lago di Como nel Lecchese, è stato Marino Parini, 62enne di Esino Lario. Alcuni escursionisti nella tarda mattinata di oggi, venerdì, hanno trovato il suo zaino ai bordi di una strada nei boschi di Ortanella, a monte di Esino. Dentro c'erano sia il suo cellulare, sia i suoi documenti, ma di Marino appunto nessuna traccia, nemmeno a casa dove si sperava che invece fosse tornato incolume dopo magari essersi dimenticato lo zaino in giro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Esino, precipita in un dirupo: Marino Parini ritrovato morto dopo un pomeriggio di ricerche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Precipita in un dirupo, morto 30enne in Penisola SorrentinaI tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono stati allertati nel tardo pomeriggio di domenica per una persona precipitata in un... Precipita con la bicicletta in un dirupo: morto uomo di 71 anniMaccagno con Pino e Veddasca, (Varese), 9 maggio 2026 - Un uomo di 71 anni è morto questa mattina, sabato 9 maggio 2026 – attorno alle 11,...