Precipita in un dirupo morto 30enne in Penisola Sorrentina

Un uomo di 30 anni è morto in Penisola Sorrentina dopo essere precipitato in un dirupo. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono intervenuti nel tardo pomeriggio di domenica per recuperare il corpo. La tragedia si è verificata in una zona impervia, dove i soccorritori hanno lavorato per diverse ore per estrarre la vittima.

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono stati allertati nel tardo pomeriggio di domenica per una persona precipitata in un dirupo. Un trentenne, durante lavori boschivi sul bordo di un canale in località Case Vecchie, nel comprensorio del comune di Vico Equense è precipitato per cause da accertare. Tecnici e sanitari del CNSAS hanno raggiunto l'uomo per il quale, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Dopo la constatazione del decesso da parte del medico legale e la successiva autorizzazione da parte del magistrato, sono iniziate le procedure di recupero della salma a cura del CNSAS e dei Vigili del fuoco. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

