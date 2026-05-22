Esenzione Tari per le imprese agricole quando non si paga la tassa sui rifiuti
Recentemente, una nota pubblicata da IFEL, la fondazione di ANCI dedicata alla gestione della fiscalità locale, ha specificato che alcune imprese agricole possono beneficiare dell’esenzione dalla Tari, la tassa sui rifiuti. La comunicazione, diffusa a metà maggio 2026, illustra i casi in cui questa esenzione viene applicata, creando così una distinzione tra le imprese agricole che devono pagare e quelle che sono esentate. La normativa, quindi, prevede condizioni precise per questa agevolazione fiscale.
Non tutte le imprese agricole sono tenute a pagare la Tari. Come chiarito con una nota pubblicata a metà maggio 2026 da IFEL – la fondazione di ANCI che supporta i Comuni nella gestione della fiscalità locale – ci sono dei casi in cui l’esenzione viene riconosciuta agli operatori del settore. Tuttavia, in questi casi il confine tra ciò che deve essere tassato e ciò che invece deve essere escluso non è sempre stato chiaro. Quali imprese agricole non pagano la Tari. Secondo quanto specificato dagli esperti, le imprese agricole che producono rifiuti speciali e li smaltiscono tramite operatori privati non devono pagare la Tari. Il principio che... 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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@24paoladezza ok,ma togliamo l' esenzione alle imprese...troppo comodo chiedete maggior tasse per gli altri quando si e esentati x.com
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