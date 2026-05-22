Esenzione Tari per le imprese agricole quando non si paga la tassa sui rifiuti

Recentemente, una nota pubblicata da IFEL, la fondazione di ANCI dedicata alla gestione della fiscalità locale, ha specificato che alcune imprese agricole possono beneficiare dell’esenzione dalla Tari, la tassa sui rifiuti. La comunicazione, diffusa a metà maggio 2026, illustra i casi in cui questa esenzione viene applicata, creando così una distinzione tra le imprese agricole che devono pagare e quelle che sono esentate. La normativa, quindi, prevede condizioni precise per questa agevolazione fiscale.

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