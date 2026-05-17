L’aria che Tari | la tassa sui rifiuti tra servizio pubblico consumismo e paradossi moderni
L’argomento della tassa sui rifiuti, nota come Tari, viene analizzato attraverso una prospettiva che coinvolge aspetti di servizio pubblico, consumismo e contraddizioni contemporanee. La rubrica “Mani in tasca”, pubblicata su TerniToday, si focalizza sull’educazione finanziaria dal punto di vista di chi si trova a versare questa tassa, tra famiglie, clienti e partite Iva. In questo spazio si affrontano questioni legate alla gestione dei costi e alle modalità di calcolo, senza entrare nel merito delle responsabilità o delle decisioni politiche.
TerniToday ospita la rubrica “Mani in tasca”, uno spazio sull’educazione finanziaria vista dal lato di chi paga: clienti, famiglie e partite Iva. La rubrica è curata da Raffaele Amici, delegato per Terni e provincia della Confederazione imprese Italia. “Racconterò come funziona davvero il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
TARI SUL BOX AUTO: PAGO I RIFIUTI SUL CEMENTO!
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