Escursionista scivola in ferrata e rimane appesa su uno strapiombo
Una donna di 44 anni di Spinea è rimasta bloccata su uno strapiombo durante un'escursione sulla Ferrata Angelo Viali al Gramolon, a Crespadoro, nella tarda mattinata di oggi, venerdì 22 maggio. L’incidente si è verificato mentre stava percorrendo il percorso, e l’escursionista è rimasta appesa a un tratto di parete rocciosa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per mettere in sicurezza la donna e tirarla in salvo.
Una 44enne veneziana di Spinea, nella tarda mattinata di oggi, venerdì 22 maggio, è stata soccorsa sulla Ferrata Angelo Viali al Gramolon, a Crespadoro. La donna era caduta sul primo tratto dell'itinerario attrezzato, rimanendo appesa per l'imbrago in un punto strapiombante, e il compagno, che si. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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