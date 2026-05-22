Escursionista scivola in ferrata e rimane appesa su uno strapiombo

Da veneziatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 44 anni di Spinea è rimasta bloccata su uno strapiombo durante un'escursione sulla Ferrata Angelo Viali al Gramolon, a Crespadoro, nella tarda mattinata di oggi, venerdì 22 maggio. L’incidente si è verificato mentre stava percorrendo il percorso, e l’escursionista è rimasta appesa a un tratto di parete rocciosa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per mettere in sicurezza la donna e tirarla in salvo.

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Una 44enne veneziana di Spinea, nella tarda mattinata di oggi, venerdì 22 maggio, è stata soccorsa sulla Ferrata Angelo Viali al Gramolon, a Crespadoro. La donna era caduta sul primo tratto dell'itinerario attrezzato, rimanendo appesa per l'imbrago in un punto strapiombante, e il compagno, che si. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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