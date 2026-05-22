Una donna che stava facendo una passeggiata con il cane nei pressi del Parco delle Valli a Roma è stata aggredita da una cornacchia. L’episodio ha suscitato timore tra i presenti, con la donna coinvolta che ha cercato di allontanarsi dalla volpe, mentre alcuni testimoni hanno assistito alla scena. Un esperto ha spiegato che questi uccelli possono colpire mirando a occhi, naso e bocca, creando situazioni di pericolo improvvise.

Momenti di paura a Roma per una donna che stava passeggiando con il proprio cane vicino al Parco delle Valli ed è stata improvvisamente attaccata da una cornacchia. L’episodio è avvenuto martedì 19 maggio nella zona compresa tra via Conca e via Val D’Ala: l’uccello si sarebbe lanciato più volte contro la passante colpendola alla testa e alle spalle. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la protagonista della vicenda, Monica, aveva appena raggiunto l’area del parco insieme al suo cane quando ha avvertito un forte colpo sulla nuca. Inizialmente pensava fosse caduto un ramo da un albero, ma subito dopo ha capito che a colpirla era stata un grande uccello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Esce per una passeggiata col cane ma viene attaccata da una cornacchia: paura e caos vicino al Parco delle Valli. L’esperto: “Possono colpirci mirando a occhi, naso e bocca””

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perchè il cucciolo non vuole camminare al guinzaglio

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