Esce per fare una passeggiata e sparisce | si cerca da una settimana Kadir Saliev scomparso da Anzio

Un giovane di 28 anni è scomparso ad Anzio dopo essere uscito per una passeggiata nel primo pomeriggio di una settimana fa. Da allora, non ha più fatto ritorno a casa. È senza soldi, telefono e non parla italiano. Le ricerche sono in corso, ma finora non ci sono tracce di lui. La famiglia ha segnalato la scomparsa alle autorità competenti.

Il 28enne è uscito nel primo pomeriggio per una passeggiata ad Anzio e non ha mai fatto rientro. È senza soldi e telefono e non parla italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Esce per una passeggiata e sparisce nel nulla: preoccupazione per anziano scomparsoOre di forte preoccupazione a Messina per la scomparsa di Gregorio Todaro, 83 anni, di cui non si hanno più notizie dalla mattinata di oggi. Esce prima di pranzo e sparisce: si cerca Roberto PetrilloApprensione per la scomparsa di Roberto Petrillo, allontanatosi nelle ultime ore dal paese, Montemiletto.