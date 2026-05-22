Esce di casa e sparisce nel nulla | lo stanno cercando in tutta la valle

Da trentotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona è uscita di casa senza lasciare indicazioni sulla destinazione e da allora non si hanno più sue notizie. La scomparsa ha generato preoccupazione tra familiari e residenti, portando le autorità a avviare le ricerche in tutta la valle. Le ricerche sono ancora in corso, ma finora nessuna traccia dell’uomo è stata trovata. La scomparsa ha aumentato l’ansia tra coloro che lo conoscono, spingendo a rivolgersi alle forze dell’ordine per chiedere aiuto.

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È uscito di casa senza dare indicazioni su dove fosse diretto; poi, il silenzio. E quindi l’ansia, l’apprensione, la paura, fino a che non è rimasta da fare solo una cosa: chiedere aiuto. È dalla serata di ieri, giovedì 21 maggio, che la Val di Sole è al centro di una serie di ricerche per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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