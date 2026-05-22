Esce di casa e sparisce nel nulla | lo stanno cercando in tutta la valle

Una persona è uscita di casa senza lasciare indicazioni sulla destinazione e da allora non si hanno più sue notizie. La scomparsa ha generato preoccupazione tra familiari e residenti, portando le autorità a avviare le ricerche in tutta la valle. Le ricerche sono ancora in corso, ma finora nessuna traccia dell’uomo è stata trovata. La scomparsa ha aumentato l’ansia tra coloro che lo conoscono, spingendo a rivolgersi alle forze dell’ordine per chiedere aiuto.

È uscito di casa senza dare indicazioni su dove fosse diretto; poi, il silenzio. E quindi l’ansia, l’apprensione, la paura, fino a che non è rimasta da fare solo una cosa: chiedere aiuto. È dalla serata di ieri, giovedì 21 maggio, che la Val di Sole è al centro di una serie di ricerche per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AIUTO: LA MIA CRUSH è SPARITA nel BOSCO! *lollo che fine ha fatto*

Sullo stesso argomento

Ore d’ansia per un 70enne, si allontana da casa e sparisce nel nullaTempo di lettura: < 1 minutoNon si hanno notizie di un 70enne di Guardia Sanframondi dal pomeriggio di oggi.

Leggi anche: Elena esce di casa per andare a scuola ma scompare nel nulla: è giovanissima

Napoli. Sono le 3 di notte. Un uomo esce di casa. Sta andando a lavorare. È un commerciante ortofrutticolo, uno di quelli che iniziano la giornata quando molti altri la stanno finendo. Sale in auto. Poi, in pochi secondi, la normalità si spezza. Da dietro l’angolo x.com

Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit

Esce di casa ubriaco nella notte con un fucile e spara: momenti di paura tra le case, l'intervento dei carabinieriLUMEZZANE. Esce di casa ubriaco con un fucile e spara in aria. E' successo nella notte di giovedì e un uomo di 40 anni è stato denunciato. L'episodio è avvenuto a Lumezzane. Nella notte ai carabinieri ... ildolomiti.it

Antonio Schiliò non esce di casa da giorni, la vicina lancia l'allarme: l'83enne trovato mortoVILLORBA (TREVISO) - Non si faceva vedere fuori casa e, soprattutto, non rispondeva alle chiamate da più di tre giorni. Ad insospettirsi del prolungato silenzio di ... ilgazzettino.it