Ore d’ansia per un 70enne si allontana da casa e sparisce nel nulla

Un uomo di 70 anni di Guardia Sanframondi è scomparso nel corso del pomeriggio di oggi, senza lasciare tracce della propria posizione. Le sue ultime ore sono state segnate dall’assenza di contatti e da un allontanamento improvviso da casa. Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nelle ricerche, che sono state avviate dopo la segnalazione di scomparsa da parte dei familiari. Non si conoscono ancora i motivi del suo allontanamento né eventuali complicazioni legate alla sua condizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui