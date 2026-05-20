Ore d’ansia per un 70enne si allontana da casa e sparisce nel nulla
Un uomo di 70 anni di Guardia Sanframondi è scomparso nel corso del pomeriggio di oggi, senza lasciare tracce della propria posizione. Le sue ultime ore sono state segnate dall’assenza di contatti e da un allontanamento improvviso da casa. Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nelle ricerche, che sono state avviate dopo la segnalazione di scomparsa da parte dei familiari. Non si conoscono ancora i motivi del suo allontanamento né eventuali complicazioni legate alla sua condizione.
Tempo di lettura: < 1 minuto Non si hanno notizie di un 70enne di Guardia Sanframondi dal pomeriggio di oggi. L’allarme è scattato quando i conoscenti, non avendo piu’ sue notizie hanno allertato i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita affinché scattassero le ricerche dell’uomo. Al momento, da quello che trapela dai primi anni accertamenti, sembrerebbe trattarsi di un allontanamento volontario in quanto di recente il 70enne avrebbe confidato ad un suo amico la sua intenzione di andar via. I militari stanno cercando di individuare un possibile meta del presunto allontanamento, ma al momento le indagini su tale possibile meta non avrebbe dato risposte conclusive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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