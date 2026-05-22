Esce di casa e sparisce nel nulla | carabinieri e vigili del fuoco lo stanno cercando da ore

Da bresciatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è uscito di casa senza avvisare nessuno e da ore non si hanno sue notizie. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco stanno cercando di rintracciarlo, ma al momento non ci sono tracce del suo spostamento. La scomparsa ha generato preoccupazione tra amici e familiari, che hanno segnalato la sua assenza alle autorità. Le operazioni di ricerca sono in corso, ma al momento non ci sono aggiornamenti sui suoi spostamenti o sulla sua condizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È uscito di casa senza dare indicazioni su dove fosse diretto; poi, il silenzio. E quindi l’ansia, l’apprensione, la paura, fino a che non è rimasta da fare solo una cosa: chiedere aiuto. È dalla serata di ieri, giovedì 21 maggio, che la Val di Sole è al centro di una serie di ricerche per. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Cerimonia di inaugurazione della caserma dei Carabinieri di Rio - L'Alzabandiera

Video Cerimonia di inaugurazione della caserma dei Carabinieri di Rio - L'Alzabandiera

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Esce di casa e sparisce nel nulla: lo stanno cercando in tutta la valle

Ore d’ansia per un 70enne, si allontana da casa e sparisce nel nullaTempo di lettura: < 1 minutoNon si hanno notizie di un 70enne di Guardia Sanframondi dal pomeriggio di oggi.

esce di esce di casa eEsce di prigione e trova la casa occupata. I mobili degli abusivi? Li butta in stradaANCONA - Non sarà passata inosservata la catasta di mobili comparsa nel cortile di una delle case popolari del circondario di piazza d’Armi, alle spalle del nuovo mercato coperto. ilmattino.it

esce di esce di casa eAncona, esce di prigione e trova la casa occupata. I mobili degli abusivi? Li butta in stradaANCONA - Non sarà passata inosservata la catasta di mobili comparsa nel cortile di una delle case popolari del circondario di piazza ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web