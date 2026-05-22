Esce di casa e sparisce nel nulla | carabinieri e vigili del fuoco lo stanno cercando da ore

Un uomo è uscito di casa senza avvisare nessuno e da ore non si hanno sue notizie. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco stanno cercando di rintracciarlo, ma al momento non ci sono tracce del suo spostamento. La scomparsa ha generato preoccupazione tra amici e familiari, che hanno segnalato la sua assenza alle autorità. Le operazioni di ricerca sono in corso, ma al momento non ci sono aggiornamenti sui suoi spostamenti o sulla sua condizione.

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