Festa di Santa Febronia | a Patti arrivano Irene Grandi e I Cugini di Campagna

In occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Febronia, patrona della città di Patti, sono stati annunciati due eventi musicali che si terranno a fine luglio in piazza Marconi. La cantante Irene Grandi e il gruppo I Cugini di Campagna sono stati confermati come protagonisti delle serate. Gli organizzatori hanno comunicato le date e i dettagli degli spettacoli, invitando la cittadinanza a partecipare.

In occasione dei festeggiamenti per Santa Febronia, patrona della Città di Patti, previsti due appuntamenti imperdibili a fine luglio in piazza Marconi. Sabato 25 luglio alle ore 22 “Fiera di me” Tour 2026 con Irene Grandi live. Domenica 26 luglio alle ore 22,30 toccherà invece ai Cugini di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Cinque giorni di festa a Siculiana per il Santissimo Crocifisso: ci saranno i Cugini di campagnaSaranno i Cugini di campagna a infiammare la serata del primo maggio a Siculiana, con un concerto in programma alle 21,30 in piazza Umberto I... La festa della mamma si avvicina e Casa Irene lancia la campagna per portare al mare le donne vittime di violenza e i loro bambiniLa Cooperativa Irene lancia l'edizione 2026 di "Irene va al mare", la campagna solidale che punta a offrire un'esperienza di autonomia e rinascita... Altri aggiornamenti Si parla di: Festa di Santa Greca di maggio a Decimomannu: scopri il programma completo dal 30 aprile al 3 maggio 2026; Festa di Santa Greca 2026 a Decimomannu: programma del 1 maggio!. Festa di Primavera, serata di eventi a Borgo Santa CaterinaBorgo Santa Caterina (Bergamo). Sabato 17 maggio 2025 in Borgo Santa Caterina a Bergamo si terrà la Festa di Primavera. Tanti omaggi: tutto aperto dalle 16 alle 24. Si troveranno: Bancarelle di ... bergamonews.it