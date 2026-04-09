Trentennale di Romagna Iniziative 600 biglietti gratis per gli under 25 per Irene Grandi e altri quattro concerti

Per il trentennale di Romagna Iniziative, sono stati messi a disposizione 600 biglietti gratuiti destinati a persone under 25, in collaborazione con Ravenna Festival. Tra le iniziative, sono stati regalati due biglietti per ciascuno di 300 giovani, validi per gli spettacoli di Romagna in fiore nel territorio di Forlì-Cesena. Tra gli eventi, figura anche il concerto di Irene Grandi, insieme ad altri quattro spettacoli programmati nell’ambito della manifestazione.

Nel suo trentennale, Romagna Iniziative sceglie di festeggiare anche con una collaborazione con Ravenna Festival per donare a 300 giovani under 25 due biglietti omaggio a testa, a scelta fra gli spettacoli di Romagna in fiore nel territorio di Forlì-Cesena: il Canzoniere Grecanico Salentino nella. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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