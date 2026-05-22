Ornella Muti ha raccontato di aver fatto parte di un gruppo di attrici che veniva chiamato frequentemente, con l’obiettivo di essere mostrata in modo seducente e parzialmente svestita. La sua testimonianza si concentra sulle modalità con cui venivano presentate, con l’intento di suscitare attrazione in uomini anziani presenti sulla scena. La sua dichiarazione si concentra sulle circostanze di queste chiamate e sulla rappresentazione richiesta, senza ulteriori dettagli o interpretazioni.

“Spesso ci chiamavano, eravamo un gruppetto di attrici, perché interessava mostrarci belle e mezze nude per far arrapare questi uomini anziani che ci giravano intorno”. Ornella Muti versione Festival di Cannes si fa sfuggire qualche dettaglio proibito sulla sua carriera di attrice da giovanissima. L’interprete di Innamorato Pazzo e L’ultima donna si trova sulla Croisette in quanto parte del cast di Roma elastica, sezione Midnight Screening di Cannes 2026. Il film è diretto da Bertrand Mandico ed essendo ambientato a Roma nei primi anni ottanta è zeppo di nomi italiani nel cast. Oltre alla Muti sono presenti Isabella Ferrar, Tea Falco, Franco Nero, Maurizio Lombardi e Michee Bravi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Eravamo un gruppo di attrici, ci chiamavano per mostrarci belle e mezze nude per far arrapare questi uomini anziani che ci giravano intorno“: la confessione di Ornella Muti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GRUPPO CANORO COME ERAVAMO Quelle Stradelle fisa Gianluca Bontempi

Sullo stesso argomento

“Ci dissero di fare a borsettate per finta per costruire la rivalità. Ci hanno fatto fare la litigata che non volevamo fare”: Ornella Muti e l’amicizia con Eleonora GiorgiNel terzo episodio di Illuminate, la docu-serie di Rai Cultura prodotta da Gloria Giorgianni per Anele andata in onda domenica 21 marzo su Rai Tre,...

Ornella Muti ricorda l’amica Eleonora Giorgi: “Noi attrici per gioco”. E quell’ultimo toccante incontroComplici, colleghe, amiche, ma anche finte rivali: Ornella Muti ricorda Eleonora Giorgi e lo fa in modo unico e originale, svelando un rapporto raro...

Ornella Muti: Ci chiamavano per farci mostrare belle e mezze nude a questi uomini anziani. Recitare è una gioia, ma la bellezza può diventare un limiteL'attrice è tra le interpreti del film bizzarro, caotico e folle Roma elastica del francese Bertrand Mandico, presentato in anteprima al Festival di Cannes ... vanityfair.it

Cannes 2026, Ornella Muti incanta la Croisette e 'bacchetta' gli italiani: Non hanno memoria, poi la rivelazione su come si è salvataAl Festival di Cannes 2026, Ornella Muti presenta Roma Elastica e parla di Fellini, Cinecittà e di un cinema italiano che rischia di non essere ricordato. libero.it