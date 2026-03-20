Ornella Muti ricorda Eleonora Giorgi, sottolineando il legame tra le due attrici che si sono spesso trovate a condividere il palco e il set. La attrice ha raccontato come il loro rapporto, nato nel corso di lunghe collaborazioni, si sia consolidato nel tempo tra momenti di complicità e rivalità. Un ultimo incontro tra le due ha lasciato un ricordo speciale, condiviso pubblicamente per la prima volta.

Complici, colleghe, amiche, ma anche finte rivali: Ornella Muti ricorda Eleonora Giorgi e lo fa in modo unico e originale, svelando un rapporto raro nel mondo dello spettacolo e per tanto tempo tenuto segreto. L’amicizia speciale fra Ornella Muti ed Eleonora Giorgi. Ornella Muti si è raccontata nel terzo episodio di Illuminate, docu-serie di Rai Cultura prodotta per Anele da Gloria Giorgianni. Nel corso della lunga intervista, l’attrice ha parlato del suo legame con Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo 2025 a causa di un tumore al pancreas. L’attrice, conosciuta per la sua bellezza, il talento e la delicatezza, nella sua battaglia contro la malattia ha mostrato un coraggio raro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ornella Muti ricorda l’amica Eleonora Giorgi: “Noi attrici per gioco”. E quell’ultimo toccante incontro

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Gli esordi di Eleonora Giorgi, la consacrazione con “Borotalco”, fino al debutto alla regia con “Uomini & donne, amori & bugie”, che segna simbolicamente l’incontro artistico con Ornella Muti. Il terzo episodio di #Illuminate è su #Rai3 domenica #22marzo e poi - facebook.com facebook