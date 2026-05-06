Proiettile contro il portone della stazione dei Carabinieri nel cuore di Napoli | un arresto | VIDEO
Nel centro di Napoli, un proiettile è stato sparato contro il portone di una stazione dei Carabinieri. Le forze dell'ordine hanno individuato e fermato un uomo che ora si trova in carcere, dopo che un’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura. La vicenda è stata documentata anche da un video.
I Carabinieri della Compagnia Napoli Stella hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica partenopea, a carico di un soggetto gravemente indiziato secondo gli inquirenti di detenzione e porto.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie correlate
Fugge all'alt dei carabinieri, inseguimento nel cuore della notte poi lo schianto contro un palo della segnaletica: arrestato un 20enne tunisino senza patentePADOVA - Un ventenne è fuggito all'alt dei carabinieri, dopo una fuga durata diversi chilometri e dopo essersi schiantato con l'auto contro un palo...
Leggi anche: Corteo 9 marzo, blitz in via Marconi: torta lanciata contro il portone della Cgil. Il video
Approfondimenti e contenuti
Argomenti più discussi: Palermo, 17enne vive con un proiettile in testa senza saperlo, la scoperta grazie a una tac: operato d'urgenza; Studentesse colpite da un proiettile mentre andavano a una festa: Può capitare a chiunque.
Napoli, sparo contro il portone della stazione dei Carabinieri di Borgoloreto: un arrestoIl proiettile, esploso il 24 dicembre del 2024, provocò solo danni alla struttura. A sparare fu Vincenzo Fortunato, ventenne di Barra, per un movente di ... napoli.repubblica.it
Spari contro un portone nel silenzio della notteFIRENZE: I colpi d'arma da fuoco hanno svegliato di soprassalto i residenti, che hanno dato l'allarme chiamando il 112. I proiettili hanno centrato la vetrata ... toscanamedianews.it
Un proiettile impazzito lanciato contromano tra le strade di Milano: un ragazzo senza patente ha tentato di travolgere un poliziotto durante un inseguimento da brividi. Non è una clip di un videogioco violento, ma il brutale spaccato di una metropoli dove il sens - facebook.com facebook
Tiberius Sceptre: il primo proiettile ramjet sparato da un obice NATO x.com