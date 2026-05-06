Proiettile contro il portone della stazione dei Carabinieri nel cuore di Napoli | un arresto | VIDEO

Nel centro di Napoli, un proiettile è stato sparato contro il portone di una stazione dei Carabinieri. Le forze dell'ordine hanno individuato e fermato un uomo che ora si trova in carcere, dopo che un’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura. La vicenda è stata documentata anche da un video.