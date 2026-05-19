Inchiesta dossieraggi Equalize nuove società indagate | tra loro Eni Luxottica Barilla Erg e Heineken

La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati circa venti società nell’ambito dell’inchiesta sui presunti dossieraggi legati al caso Equalize. Tra le aziende coinvolte figurano alcune delle principali multinazionali nei settori dell’energia, dell’occhialeria, dell’alimentare e delle bevande. L’indagine si concentra sulle modalità di raccolta e gestione di informazioni riservate da parte di queste società, che sono state chiamate a rispondere di eventuali illeciti. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli di questa vicenda.

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