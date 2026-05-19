Inchiesta dossieraggi Equalize nuove società indagate | tra loro Eni Luxottica Barilla Erg e Heineken
La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati circa venti società nell’ambito dell’inchiesta sui presunti dossieraggi legati al caso Equalize. Tra le aziende coinvolte figurano alcune delle principali multinazionali nei settori dell’energia, dell’occhialeria, dell’alimentare e delle bevande. L’indagine si concentra sulle modalità di raccolta e gestione di informazioni riservate da parte di queste società, che sono state chiamate a rispondere di eventuali illeciti. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli di questa vicenda.
Eni, Luxottica, Barilla, Erg e Heineken. Sono circa una ventina le società indagate dalla procura di Milano nell'inchiesta sui presunti dossieraggi del caso Equalize. In corso l'acquisizione di documenti sulla prevenzione dei reati informatici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nuove rivelazioni sul caso Equalize spionaggio illegale e violazione della privacy
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SQUADRA FIORE (Non puoi riprenderti da una intervista shock appena fatta che pam... ce n'è da aggiornare ancora su Equalize/Squadra Fiore ===================================== ++Dossieraggio, indagato ex vice capo Dis: peculato per 5 milioni facebook