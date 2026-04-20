Un’indagine riguardante la società milanese Equalize ha portato alla luce accuse di estorsione nei confronti di un imprenditore. L’inchiesta si concentra anche su attività di spionaggio, con diverse persone indagate per aver effettuato accessi non autorizzati a banche dati e per aver creato dossier illegittimi. La situazione si fa più intricata, poiché alcuni degli indagati sono coinvolti in diverse accuse legate a pratiche illecite di sorveglianza.

La storia dell’attività di spionaggio messa a punto dalla società milanese Equalize si fa sempre più complicata, perché spesso chi era indagato per dossieraggio e accesso abusivo a banche dati di rilievo nazionale finisce per essere vittima dello stesso sistema. Oppure paradossalmente è vittima e colpevole al tempo stesso: chi spia, viene spiato a sua volta. E molti -a partire dal fondatore della società Equalize Enrico Pazzali, per cui la procura ha chiesto il rinvio a giudizio - dichiarano di non aver mai saputo che si ricorresse a informazioni secretate nelle banche dati nazionali. Ora è la volta di Leonardo Maria Del Vecchio, che era stato accusato di aver cercato illegalmente informazioni sulla sua ex fidanzata (sempre da lui negate) ma che ha sempre dichiarato di essere stato truffato.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Inchiesta Equalize: estorsione ai danni di Del Vecchio

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