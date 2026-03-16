Gentilucci eletto presidente | la vittoria del centrodestra

Alessandro Gentilucci è stato ufficialmente eletto come nuovo presidente della Provincia di Macerata. Attualmente è sindaco di Pieve Torina e rappresentante di Fratelli d’Italia. La sua elezione segna il passaggio di consegne alla guida dell’ente provinciale, con la vittoria del centrodestra nelle ultime consultazioni. La proclamazione è avvenuta dopo il completamento delle operazioni di scrutinio e validazione dei voti.

La Provincia di Macerata ha un nuovo presidente: Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina e rappresentante di Fratelli d’Italia. L’elezione si è svolta il 16 marzo 2026 a Macerata, con un esito che rispetta pienamente le proporzioni politiche dei comuni della provincia. Il passaggio di consegne è avvenuto tra l’uscente Sandro Parcaroli e il neo-presidente, confermando la stabilità del centrodestra nella governance locale. Nonostante alcune riserve interne alla coalizione di maggioranza, il risultato finale non ha riservato sorprese ai più attenti osservatori del amministrativo regionale. La vittoria è stata consolidata dal forte appoggio del governatore Francesco Acquaroli, che ha spinto per il nome di Gentilucci contro il candidato civico Robertino Paoloni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gentilucci eletto presidente: la vittoria del centrodestra Articoli correlati Regione Campania, Manfredi eletto presidente del Consiglio con i voti del centrodestra: "Maggioranza già divisa"L’esponente dem passa grazie ai voti dell’opposizione: mancano dieci preferenze nella coalizione di Fico. Leggi anche: VIDEO | Il presidente Marsilio accanto al sindaco Masci: "Nessun broglio, certificheremo la terza vittoria del centrodestra" Una raccolta di contenuti su Gentilucci eletto Alessandro Gentilucci vince la sfida ed è il nuovo presidente della Provincia di MacerataMACERATA - Elezioni , ecco il verdetto finale: come da pronostico a Macerata Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina, è il nuovo presidente della Provincia. corriereadriatico.it Elezioni in Provincia, Gentilucci nuovo presidenteVoto come da copione: la spunta il sindaco di Pieve Torina, candidato del centrodestra ... msn.com