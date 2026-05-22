Ennesima tragedia della strada | muore sul colpo il consigliere comunale Paolo Barbiero

Da padovaoggi.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’altra tragedia si è verificata sulle strade della provincia di Padova. Nel pomeriggio del 22 maggio, un incidente a Cinto ha causato la morte sul colpo di un consigliere comunale. L’incidente si è verificato alle 14,30, poche ore dopo un altro sinistro avvenuto nella stessa giornata a Padova, che aveva causato la morte di un uomo di 58 anni residente nel capoluogo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il consigliere non c’è stato nulla da fare.

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Ancora sangue lungo le strade della provincia di Padova. Dopo l'incidente avvenuto nella mattinata odierna 22 maggio a Padova costato la vita ad Alessandro Mazzarolo, 58 anni residente in via Mentana nel comune capoluogo, subito dopo pranzo, alle 14,30 un secondo incidente è avvenuto a Cinto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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