Ennesima tragedia della strada | muore sul colpo il consigliere comunale Paolo Barbiero

Un’altra tragedia si è verificata sulle strade della provincia di Padova. Nel pomeriggio del 22 maggio, un incidente a Cinto ha causato la morte sul colpo di un consigliere comunale. L’incidente si è verificato alle 14,30, poche ore dopo un altro sinistro avvenuto nella stessa giornata a Padova, che aveva causato la morte di un uomo di 58 anni residente nel capoluogo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il consigliere non c’è stato nulla da fare.

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