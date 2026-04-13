Ennesima tragedia sul lavoro operaio muore schiacciato da un furgone

Un incidente mortale si è verificato questo pomeriggio in via Stradella, quando un operaio è stato schiacciato da un furgone all’interno di un deposito di veicoli situato al civico 297, vicino all’incrocio con via Martiniana. La vittima ha perso la vita sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia sta accertando le cause dell’incidente.

Infortunio mortale questo pomeriggio in via Stradella. Un operaio ha perso la vita all'interno di un deposito di veicoli al civico 297, nei pressi dell'incrocio con via Martiniana. Da una prima ricostruzione, pare che l'uomo – un operaio di 55 anni – fosse intento a caricare un furgone su un.🔗 Leggi su Modenatoday.it Tragedia sul lavoro, operaio muore schiacciato da un macchinarioIl dramma nella prima mattinata di venerdì, inutili i tentativi del personale del 118 per cercare di rianimare l'uomo rimasto intrappolato... Tragedia sul lavoro nel Milanese: operaio muore schiacciato da un macchinarioL'incidente si è verificato oggi pomeriggio nell'azienda Mondo Sd, specializzata nella produzione e lavorazione materie plastiche, a Bernate Ticino,...