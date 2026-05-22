Ennesima tragedia della strada | muore sul colpo un consigliere comunale
Un altro incidente stradale si è verificato oggi nella provincia di Padova, causando la morte di un consigliere comunale. La mattina, a Padova, un uomo di 58 anni residente in via Mentana è deceduto sul colpo a seguito di un incidente avvenuto nella zona centrale della città. Pochi ore dopo, alle 14:30, un secondo incidente si è verificato a Cinto. Entrambi gli eventi hanno portato a conseguenze tragiche e sono sotto indagine da parte delle forze dell'ordine.
Ancora sangue lungo le strade della provincia di Padova. Dopo l'incidente avvenuto nella mattinata odierna 22 maggio a Padova costato la vita ad Alessandro Mazzarolo, 58 anni residente in via Mentana nel comune capoluogo, subito dopo pranzo, alle 14,30 un secondo incidente è avvenuto a Cinto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
DRAMMA DELLA STRADA, MUORE CENTAURO | 02/04/2026
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Ennesima tragedia sul lavoro, operaio muore schiacciato da un furgone
Tragedia in Italia, Alessandro perde il controllo della moto e muore sul colpo: “Era giovanissimo”Il rombo di una Ducati che spezza il silenzio di una mattinata apparentemente identica a tante altre, il riflesso del sole sulle cromature e quel...
Ennesima tragedia della strada: muore sul colpo un consigliere comunaleIl dramma, il secondo odierno 22 maggio lungo le strade della provincia di Padova, è accaduto poco dopo le 14 in via Cavalcaressa lungo la Sp 89 a Cinto Euganeo. La vittima, P.B. aveva 69 anni ... padovaoggi.it
S106, L’ENNESIMA TRAGEDIA CHE IMPONE VERITÀ E RESPONSABILITÀ: NON BASTA PIÙ PARLARE SOLTANTO DELLA STRADA! https://www.cariatinet.it/ss106-lennesima-tragedia-che-impone-verita-e-responsabilita-non-basta-piu-parlare-soltanto-dell facebook
'Finisce sotto le ruote del camion, anziano ciclista muore', >'ennesima tragedia' reddit
Grifo Martinelli Mentre, ieri a Modena andava in scena la tragedia della macchina impazzita, guidata da un italiano di 2^ generazione (di origini marocchine con accertati problemi psichici), che investiva tranquilli cittadini nella ZTL centrale, con le dra x.com
Vallo di Diano, tragico incidente: perde la vita centauro 31enne di Sala ConsilinaStampaUn’altra vittima della strada in provincia di Salerno. L’ennesima tragedia si è consumata sulla provinciale tra Silla di Sassano e Trinità di Sala Consilina, all’altezza del Ponte dei cappuccini ... salernonotizie.it