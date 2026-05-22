Ennesima tragedia della strada | muore sul colpo un consigliere comunale

Un altro incidente stradale si è verificato oggi nella provincia di Padova, causando la morte di un consigliere comunale. La mattina, a Padova, un uomo di 58 anni residente in via Mentana è deceduto sul colpo a seguito di un incidente avvenuto nella zona centrale della città. Pochi ore dopo, alle 14:30, un secondo incidente si è verificato a Cinto. Entrambi gli eventi hanno portato a conseguenze tragiche e sono sotto indagine da parte delle forze dell'ordine.

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