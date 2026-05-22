Energia Meloni Circostanze eccezionali necessitano risposte dall’Ue

Il dibattito sulle politiche energetiche e sulla risposta dell’Unione europea alle sfide attuali si è tenuto in un contesto di incontri tra rappresentanti di vari paesi. Durante le discussioni, sono stati affrontati temi come la situazione geopolitica, il rafforzamento della competitività e la tutela dei valori condivisi. Le parti coinvolte hanno evidenziato un certo grado di accordo su alcune questioni, sottolineando l’importanza di risposte coordinate in circostanze considerate eccezionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ROMA (ITALPRESS) – “Mi fa piacere aver riscontrato diverse sintonie tra di noi, ci siamo confrontati sui temi attuali come la situazione geopolitica, il rilancio della competitività, la difesa dei valori comuni. L’inizio del semestre irlandese coincide con un momento in cui l’Europa è chiamata ad agire con coraggio, con concretezza, con velocità, sulla sicurezza, sull’energia, sulla competitività è evidente che noi non possiamo continuare a chiedere alle imprese di correre se siamo noi poi i primi a frenare la competitività sotto il peso della burocrazia, dei regolamenti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro, a Palazzo Chigi, con il primo ministro d’Irlanda, Micheàl Martin. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Meloni: “Circostanze eccezionali, Ue chiamata ad agire con coraggio”La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro irlandese Micheal Martin e, nella conferenza stampa... Meloni: «Circostanze straordinarie chiedono risposte. L’Ue deve agire con coraggio, concretezza, velocità»Le crisi internazionali e le sfide che deve affrontare l’Ue sono state al centro dell’incontro a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il... Energia, Meloni Circostanze eccezionali necessitano risposte dall’UeUltim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – Mi fa piacere aver riscontrato diverse sintonie tra di noi, ci siamo confrontati sui temi attuali come la situazione geopolitica, il rilancio della co ... ticinonotizie.it Meloni: 'Circostanze straordinarie necessitano di risposte dall'Ue'Incontro con il primo ministro rilandese Martin: 'Condanniamo le violenze dei coloni e gli insediamenti israeliani' (ANSA) ... ansa.it Meloni e la lettera a von der Leyen: Estendere all'energia la deroga al Patto di Stabilità sulla difesa. La Commissione replica che non prevede deroghe: La nostra posizione non è cambiata reddit