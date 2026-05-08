Nell'ambito del semestre europeo, la Commissione Europea ha annunciato che in autunno verrà rivalutato il livello del deficit pubblico dell’Italia. Il “pacchetto d’autunno” rappresenta un’occasione per analizzare nuovamente la situazione dei conti pubblici del paese, in vista di una decisione sulla permanenza nella procedura per deficit eccessivo. La valutazione si inserisce nel quadro delle analisi periodiche sui risultati economici degli stati membri.

Bruxelles, 8 mag. (Adnkronos) - Il "pacchetto d'autunno" del semestre europeo fornità alla Commissione Europea "un'altra opportunità per valutare la situazione" dei conti pubblici dell'Italia, ai fini della valutazione sulla permanenza del nostro Paese nella procedura per deficit eccessivo. Lo spiega il portavoce dell'esecutivo Ue per l'Economia Balazs Ujvari, a Bruxelles durante il briefing con la stampa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Conti pubblici Italia: l'Ue rivaluta il deficit in autunno

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