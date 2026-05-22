Caro energia e clausola di salvaguardia per l’Italia l’Ue valuta ma come funziona
Il governo italiano ha inviato una richiesta ufficiale all’Unione europea di applicare la clausola di salvaguardia anche alla situazione di emergenza energetica nel paese. Attualmente, questa clausola è prevista solo per le spese militari, ma il governo sta cercando di estenderla per affrontare le difficoltà legate ai rincari delle forniture di energia. L’Unione europea sta valutando la proposta, senza ancora aver preso una decisione definitiva. La questione riguarda la possibilità di adottare misure straordinarie per il settore energetico.
Il Governo italiano ha chiesto ufficialmente all’ Unione europea di estendere all’emergenza energetica la clausola di salvaguardia nazionale già prevista per le spese militari. La richiesta è stata avanzata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni attraverso una lettera inviata alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La volontà è quella di maggiore flessibilità sui conti pubblici per finanziare interventi contro il caro bollette senza aumentare la pressione derivante dalle regole europee sul deficit e sul debito. La proposta italiana, però, al momento non sembra convincere Bruxelles. La Commissione europea, pur evitando prese di posizione ufficiali, ha ricordato che esistono ancora decine di miliardi di euro disponibili nei fondi europei destinati all’energia e non ancora utilizzati dagli Stati membri. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Meloni ha appena sfidato Bruxelles su energia e difesa — ora SAFE è in bilico
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