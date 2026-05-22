Caro energia e clausola di salvaguardia per l’Italia l’Ue valuta ma come funziona

Il governo italiano ha inviato una richiesta ufficiale all’Unione europea di applicare la clausola di salvaguardia anche alla situazione di emergenza energetica nel paese. Attualmente, questa clausola è prevista solo per le spese militari, ma il governo sta cercando di estenderla per affrontare le difficoltà legate ai rincari delle forniture di energia. L’Unione europea sta valutando la proposta, senza ancora aver preso una decisione definitiva. La questione riguarda la possibilità di adottare misure straordinarie per il settore energetico.

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